In Deutschland gesuchter Schlepper in Wien festgenommen

Wie die Polizei am Samstag bekannt gab, wurde der 30-jährige Syrer seit 28. März vom Amtsgericht Traunstein in Bayern gesucht. Er soll im Oktober 2023 Schlepperfahrten durchgeführt haben. Der 30-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Nach APA-Informationen wurde der Mann während eines Kurses in einem Wiener Amt festgenommen. Er soll wieder geraume Zeit in der Bundeshauptstadt gelebt haben. Gegen 8.40 Uhr kamen Beamte dann in den Kurs und nahmen ihn in Haft.

