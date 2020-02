Vier Coronavirus-Verdachtsfälle in Österreich

Das Gesundheitsministerium hatte am Montagvormittag auch einen Verdachtsfall in der Steiermark gemeldet. Bei diesem gab es gegen Mittag bereits Entwarnung. Ein Test verlief negativ, hieß es von der Landessanitätsdirektion.

Die Patienten in Niederösterreich werden von der Landeskliniken-Holding in Mödling versorgt und getestet. Die Ergebnisse der Untersuchungen sollten in den Nachmittagsstunden vorliegen.

Bei dem Verdachtsfall in Tirol handelt es sich um einen Mann aus dem Bezirk Kufstein, der sich vom 16. bis zum 19. Jänner in China rund 1.000 Kilometer westlich von Wuhan aufhielt und nach seiner Rückkehr Ende Jänner grippeähnliche Symptome aufwies, wie das Land mitteilte. Deshalb würden sicherheitshalber aktuell behördliche Abklärungen stattfinden.

"Mittlerweile geht es dem Mann schon wieder deutlich besser. Dennoch wurden umgehend alle notwendigen Abklärungsschritte eingeleitet", erklärte Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber. Am Sonntag wurden im Bezirkskrankenhaus Kufstein Blut- und Abstrichproben entnommen, die sich nunmehr auf dem Weg nach Wien befinden. Dort würden sie am Virologischen Institut untersucht. "Wir rechnen mit den Ergebnissen spätestens im Laufe des morgigen Tages", so Katzgraber, der einmal mehr betonte, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gebe. Der Mann sei vorsorglich dazu aufgefordert worden, sich häuslich zu isolieren.

Eine Erkrankung am Coronavirus sei in diesem Fall wenig wahrscheinlich, hieß es. Dies sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass im Bereich des Aufenthaltsortes des Erkrankten eine äußerst geringe Fallzahl an Erkrankungen bekannt sei. Vorsorglich würden nun aber bereits enge Kontaktpersonen identifiziert.

Ergebnisse der China-Rückkehrer ausständig

Die Untersuchungsergebnisse der sieben österreichischen Rückkehrer aus der Corona-Hochrisikoregion Wuhan waren am Vormittag noch ausständig.

Die sechs Erwachsenen und ein Kind zählen nicht zu den Verdachtsfällen, da sie keinerlei Symptome aufweisen. Sie gelten als gesund und befinden sich weiterhin in Quarantäne.

Entwarnung in Frankreich

Insgesamt 250 Menschen sind gestern aus dem Coronavirus-Gebiet nach Europa gebracht worden. Die französischen Behörden gaben bereits Entwarnung: Niemand der 20 Bürger, die in dem Flugzeug saßen, sind mit dem Virus infiziert.

Rund 40 Coronavirus-Verdachtsfälle hat es bisher in Österreich gegeben. In all diesen Fällen gab es nach Tests Entwarnung.

