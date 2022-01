Experte warnt: Reaktionszeit bei Omikron "wieder viel zu langsam"

Bei der Sitzung am Dreikönigstag soll die aktuelle Lage besprochen und die Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen evaluiert werden, wie das Expertengremium am Sonntag per Aussendung angekündigt hat. Über die Ergebnisse der Beratungen soll danach in einer Pressekonferenz informiert werden. Über die Feiertage hat die Bundesregierung der "Gecko" mehrere Fragenkomplexe zum weiteren Management der Pandemie übermittelt. Derzeit werde – auch in mehreren Untergruppen – laufend an deren Beantwortung gearbeitet. Im Fokus stehen dabei die Omikron-Variante und ihre Auswirkungen. Die nächste (nicht medienöffentliche) Sitzung der Expertengruppe in Vollbesetzung wird am Dienstag stattfinden.

Corona-Lage "nach wie vor ernst"

Die Corona-Lage in Österreich ist nach Einschätzung des Gremiums jedenfalls "nach wie vor ernst". Alle Anstrengungen müssten darauf abzielen, die Fallzahlen so niedrig wie möglich zu halten. Beim derzeit gültigen strengen Maßnahmenpaket – u.a. FFP2-Maskenpflicht, Lockdown für Ungeimpfte – würden die Inzidenzen im Land vorerst nur "mäßig" steigen. Das ist aus Expertensicht allerdings auch notwendig um Zeit zu gewinnen, "da wegen der Virusvariante Omikron sehr rasche Veränderungen zu erwarten sind".

"Wieder viel zu langsam"

Im Vorfeld des Gipfels gibt es Kritik von Experten und der Opposition. So kritisierte Molekularbiologe Ulrich Elling, dass die Politik bei Omikron "wieder viel zu langsam" reagiert. "Bei der Dynamik, die Omikron entfaltet, müssen wir mehr denn je bremsen, bevor es zu spät ist." Trotz der neuen Gecko-Kommission sei die Vorgangsweise in der Pandemie nicht transparent: "Auch ich weiß nicht genau, was in der Gecko läuft. Für mich ist das jetzt noch ein Hinterzimmer-Debattierklub", meinte Elling im "Kurier".

Bei Omikron verliefen die Wellen steiler und schneller, erklärte Elling. Es gebe aber sehr wohl die Möglichkeit, die Situation zu steuern. Die Regierung handelt nach Ansicht des Experten aber nicht schnell genug: "Die Reaktionszeit ist wieder viel zu langsam." Man habe bei der Deltawelle "hoffentlich gelernt, dass der Blick auf die Intensivstationen ein Fahren mit dem Blick in den Rückspiegel ist", erinnerte Elling. "Das ist mit Omikron indiskutabel. Wir können auch nicht Weihnachtspause machen", verwies er auf die Situation in den Krankenhäusern in London oder Dänemark.

"Bremsen wir die Welle jetzt oder nicht?"

"Trotz der Gecko-Kommission schaut transparentes Fahren durch die Pandemie für mich anders aus", merkte der Experte an. "Wir stehen vor der Entscheidung: Bremsen wir die Omikron-Welle jetzt oder bremsen wir sie nicht? Ich befürchte, dass wir die Entscheidung solange vertagen – möglicherweise auch mit Druck aus der Wirtschaft –, bis uns Omikron die Entscheidung abgenommen hat." Was dann passiere, sei "Durchseuchung", sagte Elling. "Wenn wir Omikron durchlaufen lassen, weil wir die Schnauze von der Pandemie voll haben, dann nehmen wir auf die Schwachen keine Rücksicht mehr." Dies wäre ein Paradigmenwechsel, den die Politik dann auch klar definieren sollte, findet Elling.

Wenn man die Omikron-Variante durchlaufen lasse, werde man im Messezentrum Feldbetten aufstellen müssen, um alle, die parallel krank sind, zu versorgen, erwartet Elling. Es müsse jetzt eine Strategie definiert werden, "bevor wir wohl im Jänner noch die 50.000er-Marke knacken". Was das Ende der Ferien betrifft, merkte der Experte an: "Wenn sich die Kinder in der Schule treffen, zündet Omikron durch."

Akute Gefahr von Überlastung

Epidemiologe Gerald Gartlehner erwartete in der "Presse" ebenfalls, dass Omikron die Spitäler schwer belasten wird: Er halte es durchaus für möglich, dass das Gesundheitssystem während der Infektionswelle im Jänner und Februar vor große Herausforderungen gestellt wird. "Damit meine ich die akute Gefahr von einer Überlastung der Intensivstationen." Denn selbst dann, wenn Omikron seltener schwere Verläufe verursachen sollte, könne die zu erwartende hohe Zahl an Infektionen zu sehr vielen Spitalsaufenthalten führen.

Gartlehner spricht sich zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur dafür aus, die Quarantäne für positiv Getestete sowie ihre engen Kontaktpersonen zu verkürzen und die Erlaubnis zu erteilen, zu arbeiten, wenn jemand zwar infiziert ist, aber nur milde Symptome zeigt. Dreifach Geimpfte sollten automatisch zu Kontaktpersonen der Kategorie zwei herabgestuft und damit von der Quarantäne befreit werden, obwohl sie die Kriterien für K1-Personen erfüllen. Die Chancen für einen neuerlichen harten Lockdown sieht Gartlehner "höher als die dagegen". Einmal mehr warb Gartlehner dafür, sich impfen zu lassen. Medikamente seien nicht die Lösung. "Praktisch alle, die derzeit noch vollkommen ohne Immunität sind, werden sich mit Omikron infizieren."

SPÖ fordert rasche Maßnahmen

Die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat bereits zuvor sofortige Beratungen der Regierung mit der "Gecko"-Kommission eingefordert, um über Maßnahmen zur Verhinderung eines weiteren Lockdowns zu entscheiden. "Eine neue Welle kommt auf uns zu. Nach den Weihnachtsferien, wenn die Schulen wieder öffnen, müssen wir mit fünfstelligen Infektionszahlen rechnen. Dennoch scheint die Bundesregierung diese Welle über die Feiertage zu verschlafen", forderte sie in einer Stellungnahme rasch österreichweit einheitliche Maßnahmen.

Konkret plädiert die SPÖ-Chefin für eine sofortige Umstellung auf Homeoffice, wo immer das möglich sei. Außerdem ist für Rendi-Wagner eine starke Offensive beim Boosterimpfen notwendig: Die dritte Impfung sollte nach drei Monaten verfügbar sein und als Anreiz noch im Jänner eine 500-Euro-Impfprämie eingeführt und mobile Impfteams des Bundesheeres eingesetzt werden. "Wir müssen Zeit gewinnen, bis die Welle kommt." Gleichzeitig fordert die SPÖ-Vorsitzende - wie zuletzt Molekularbiologe Ulrich Elling - mehr Transparenz bei den "Gecko"-Beratungen. "Sitzungen und Entscheidungen von 'Gecko' müssen nachvollziehbar und transparent sein."