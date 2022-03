Drogenlenker fuhr mit Auto auf Polizisten zu

Auslöser war, dass der 35-Jährige in Traiskirchen einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht und danach Fahrerflucht begangen haben soll. Nach einer Verfolgungsjagd in der Nähe von Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt-Land) konnte ihn die Polizei schließlich anhalten. Ein Beamter ging auf das Auto des Mannes zu und forderte ihn auf, auszusteigen. Daraufhin fuhr der Niederösterreicher mit seinem Wagen auf den Polizisten zu. Dieser sprang zur Seite und konnte sich so retten.

Gegen Streifenwagen gekracht

Das Fahrzeug des 35-Jährigen krachte gegen einen Streifenwagen. Rund 100 Meter weiter wurde der Mann erneut angehalten und festgenommen. Ein Arzt stellte fest, dass er durch mehrere Suchtmittel beeinträchtigt war. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht.