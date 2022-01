Deutsche blieb mit Auto auf Skipiste in Tirol hängen

Der kürzeste Weg ist nicht immer der klügste. Diese Erfahrung musste eine junge Frau am Sonntagnachmittag machen. Wie die TT berichtete, wollte die Frau mit ihrem Pkw mit Augsburger Kennzeichen von Ehrwald nach Seefeld in Tirol gelangen und suchte die kürzeste Strecke aus, die ihr Navigationssystem vorgeschlagen hatte. Was die Deutsche nicht wusste: Die Route führte mitten durch ein Skigebiet.

Liftspur gequert

Dort bot sich den Wintersportlern, die bei Sonnenschein in großer Zahl auf den Pisten anzutreffen waren, ein kurioses Bild. Denn obwohl sie bereits zwei Mal die Ski-Abfahrt und eine Liftspur gequert hatte, ließ sich die Lenkerin nicht beirren und folgte der Forststraße, die sie nach Seefeld bringen sollte, weiter.

Pistenbully schleppte Auto ab

Auf etwa 1500 Metern Seehöhe war dann Schluss: Nahe der Bergstation der Ehrwalder Almbahn kam das Auto im Schnee nicht mehr weiter. Ein Pistenbully mussten den Wagen schließlich abschleppen:

(Video: Larcher)