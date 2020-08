Zahl der Corona-Neuinfektionen sank auf 73

Bis Sonntagnachmittag waren 16 Mitglieder der Großfamilie und ein Arbeitskollege eines Infizierten positiv auf das Virus getestet worden.

Ein Gast aus dem Ausland dürfte die Krankheit eingeschleppt haben. Wie die Landessanitätsdirektion Salzburg informierte, befinden sich derzeit 23 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Zehn Fälle in Oberösterreich

Bisher gab es in Österreich 22.106 positive Testergebnisse. Mit Stand von Montag (10. August 2020, 9.30 Uhr) sind österreichweit bisher 723 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben, teilte das Innenministerium mit. Derzeit befinden sich 116 Personen aufgrund des Corona-Virus in Krankenhausbehandlung, davon 24 auf Intensivstationen.

In Oberösterreich gab es in den vergangenen 24 Stunden zehn neue Fälle. Hierzulande sind derzeit 181 Menschen infiziert, die meisten davon (52) in der Stadt Linz. Mehr als die Hälfte der Neuinfektionen, sechs, sind Reiserückkehrern zuzuordnen, berichtet der Krisenstab des Landes. Damit steckten bereits 150 infizierte Reisende nach ihrer Rückkehr 57 Personen an.

Die Reproduktionszahl liegt in Oberösterreich bei 0,77. Zum Vergleich: Am 6. August lag diese Zahl bei 0,96. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa einen weiteren Menschen angesteckt hat.

Die Neuinfektionen nach Bundesländern:

Burgenland: 0

0 Kärnten: 0

0 Steiermark: 2

2 Tirol: 2

2 Salzburg: 7

7 Vorarlberg: 8

8 Niederösterreich: 9

9 Oberösterreich: 10

10 Wien: 35

