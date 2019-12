Am Lenkrad das Bewusstsein verloren - 50-Jähriger starb neben Tochter

Am Nachmittag hat ein 50-jähriger Deutscher auf der L69 in Stegen im Gemeindegebiet von Vils (Bezirk Reutte) in Tirol als Lenker eines Pkw das Bewusstsein verloren. Dabei sei der Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und in einen etwa 80 cm tiefen Straßengraben entlang einer Felswand geschlittert und dort zum Stillstand gekommen, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.

Herannahende Fahrzeuglenker hätten sofort Erste Hilfe geleistet. Der Mann sei jedoch noch an der Unfallstelle verstorben. Die ebenfalls im Fahrzeug befindliche 15-jährige Tochter des Mannes sei bei dem Unfall unverletzt geblieben.

