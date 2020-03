"Wir bleiben für euch hier": Botschaft aus den Krankenhäusern verbreitet sich im Netz

Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger: Sie leisten in Zeiten der Corona-Krise Großes. Mit einem eindringlichen Appell richtet sich das medizinische Personal jetzt an die Bevölkerung. "Wir bleiben für Euch hier – bleibt ihr bitte für uns daheim!" steht auf den Schildern, die Spitalsmitarbeiter aus ganz Österreich auf Facebook teilen. Es sind Bilder, die ans Herz gehen.

"Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Bereichen stehen jetzt zusammen, um den Krankenhausbetrieb voll aufrecht zu erhalten. Dabei gibt es nochmal den Aufruf an alle, die nicht dringend das Haus verlassen müssen: Bleibt zu Hause, um weitere Ansteckungen zu verhindern und so unser Gesundheitssystem zu entlasten", heißt es dazu in einem Facebook-Beitrag vom Kepler Uniklinikum in Linz.

"Helden sind nicht auf Schlachtfeldern"

In den Kommentaren sprechen viele Oberösterreicher den Mitarbeitern ihren Dank aus. "Helden sind nicht auf Schlachtfeldern. Sie sind in unseren Kliniken, in den Praxen oder direkt daheim bei den Kranken. Ich ziehe meinen Hut vor euch", "Ihr seid unsere Helden des Alltags" und "Großen Respekt an alle", heißt es da etwa.

Zum Thema: Ein Überblick über die Maßnahmen, mit denen soziale Kontakte beschränkt werden sollen, um das Coronavirus einzudämmen.

Eine Krankenschwester aus Wien hatten die europaweite Aktion am Montag in Österreich ins Rollen gebracht. Ihr Bild aus dem Wilhelminenspital wurde binnen weniger Stunden fast zehntausend Mal geteilt:

Mittlerweile haben sich zahlreiche Spitalsmitarbeiter aus vielen Landesteilen an der Aktion beteiligt. Eine Auswahl der Fotos zeigen wir hier:

Oberösterreich steht jetzt zusammen

Der Ausnahmezustand im Land lässt die Menschen näher zusammenrücken. Sie helfen einander, entwickeln in dieser schwierigen Situation ein noch stärkeres Wir-Gefühl und entwickeln Initiativen, um bestmöglich über die Krise hinwegzukommen. Die OÖNachrichten sind als Leitmedium des Landes Teil dieser Gemeinschaft und bieten ihre Hilfe an.

Wir porträtieren Menschen, die Großartiges leisten, wir beginnen heute mit Sprechstunden, die Orientierung geben, und wir haben eine Kollegin und einen Kollegen für Ihre Fragen abgestellt (Mail an corona@nachrichten.at). Bleiben Sie dran, unsere Initiative soll täglich wachsen.

