Wie sich heimische Firmen auf das Virus einstellen

Die voestalpine, Miba und Lenzing beschäftigen in ihren Werken in China 3000, 1100 und 500 Mitarbeiter.

Der Linzer Technologie- und Stahlkonzern verschiebt Dienstreisen nach China derzeit. Nach China entsandte Österreicher können zurückkehren, wenn sie wollen. Einige der 30 voestalpine-Standorte in China stehen wegen der Neujahrsferien derzeit still.

Einen "Health Emergency Plan" hat der Faserhersteller Lenzing aktiviert. Es gebe "sehr strenge Kontrollmaßnahmen", und man achte genau darauf, wo die Mitarbeiter unterwegs seien, heißt es. Das Lenzing-Werk in Nanjing laufe aber, sagte ein Sprecher.

Beim Laakirchner Industriezulieferer Miba wurden die Mitarbeiter von der Betriebsärztin informiert. Spezielle Maßnahmen seien aber noch keine getroffen worden, heißt es aus dem Unternehmen.

Flüge planmäßig durchgeführt

Betroffen ist auch der steirische Leiterplattenhersteller AT&S, der in China rund 7000 Mitarbeiter hat. Ein Werk sei in Betrieb, ein Werk stehe still, heißt es.

Die Austrian Airlines führen ihre Flüge von Wien nach Peking und Shanghai (fünf bzw. vier pro Woche) derzeit plangemäß durch. Das Risiko, sich während eines Fluges anzustecken, sei extrem gering, sagte ein Sprecher. Das fliegende Personal der AUA kann sich während Flügen von und nach China mit Masken schützen.

Touristen, die wegen des Virus doch nicht nach China fliegen wollen, haben nach Ansicht des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) gute Chancen, ihre Reise kostenlos zu stornieren oder die Reise zu verschieben.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. voestalpine

Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.