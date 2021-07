Verein übernimmt Patenschaft für zehn Platanen

Auch deshalb hat der Welser Verschönerungsverein für zehn Bäume die Patenschaft übernommen. In Wels gibt es rund 9000 Bäume im öffentlichen Raum. Die Entscheidung fiel auf zehn stattliche Platanen in der Dr.-Schauer-Straße. Der Namensgeber dieser Straße, Bürgermeister Johann Schauer, war der erste Obmann des 1873 gegründeten Verschönerungsvereines. "Als Erinnerung und Dankeschön für die Gründung soll mit dieser Patenschaft an Dr. Schauer erinnert werden", betont der jetzige Obmann Markus Wiesinger.