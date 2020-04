Unklarheiten bei Kinderbetreuung

Die Welser SPÖ weist in diesem Zusammenhang auf einige Unklarheiten hin: "Derzeit haben Eltern, die nicht in einem systemrelevanten Beruf tätig sind, keine Sicherheit, dass ihre Kinder vom Journaldienst betreut werden", erklärt Abgeordnete Petra Wimmer. Auf Stadtebene wäre es deshalb sinnvoll, alle betroffenen Eltern zu kontaktieren, um den Bedarf zu erheben. Planungssicherheit sei auch für die Kindergarten-Mitarbeiterinnen wichtig, die derzeit teilweise in Bereitschaft stünden oder bei privaten Trägern in Kurzarbeit. Dazu gebe es bisher weder von der Stadt noch auf Landesebene geeignete Informationen.

