Scooter-Firma: "Sind gekommen, um zu bleiben"

Die türkisen E-Scooter prägen das Stadtbild. Dabei waren sie im Winter in ähnlicher Anzahl präsent, doch jetzt werden sie auch wieder gefahren, und mit der Anzahl der zurückgelegten Kilometer häufen sich die Beschwerden. Sicherheitsreferent Gerhard Kroiß (FPÖ) kündigte deshalb einen Verhaltenskodex an. Beschwerden über abgestellte Scooter mitten am Gehsteig oder Roller-Fahrer, die statt der Fahrbahn den Gehsteig frequentieren, summierten sich.

Koits schaltet sich ein

Auch Altbürgermeister Peter Koits (SPÖ) schaltete sich ein und ersuchte die Verleihfirma, gegen Scooter-Rowdys durchzugreifen: "Erst heute Nachmittag ist ein Benützer mit relativ hoher Geschwindigkeit auf dem Gehsteig ohne Rücksichtnahme auf Fußgänger entlang des Alten- und Pflegeheims Neustadt unterwegs gewesen. Mein sachlicher Hinweis auf die Situation wurde völlig ignoriert", beklagte Koits, der in Wels-Neustadt den Pensionistenverband leitet.

Um gröberen Ärger zu vermeiden, will Martin Skerlan vom Anbieter TIER Mobility Austria umfassend kooperieren. "Wir sind sehr bemüht um die Sicherheit. Über unsere App haben wir erst kürzlich wieder eine Kampagne gestartet." In sensiblen Bereichen werde die Geschwindigkeit der Scooter automatisch gedrosselt. Das oftmals geforderte Herunterschrauben des Tempos auf 10 km/h lehnt Skerlan jedoch ab: "Da ist die Wahrscheinlichkeit, umzukippen, und damit die Verletzungsgefahr größer."

Nutzer können auch gesperrt werden. "In Wels hatten wir noch keinen Fall." Auch von schweren Unfällen sei man bisher verschont geblieben, versichert Skerlan: "Zugegeben, wir erfahren nicht alles. Wenn die Polizei gerufen wird oder die Versicherungen ins Spiel kommen, werden auch wir informiert." Unfälle mit Verletzten, in Linz schon vorgekommen, könne man an einer Hand abzählen.

In Wels zählte TIER-Mobility 2020 mehr als 30.000 Fahrten. Seit dem Start im Mai habe sich die Flottengröße von 100 auf 140 Scooter erhöht. Nunmehr kann auch Thalheim angefahren werden. Im Sommer registrierte der Anbieter über 1100 Kunden monatlich. Im Schnitt fährt jeder Kunde zehn Minuten. "Wir sind gekommen, um zu bleiben", verkündet Skerlan selbstbewusst.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at