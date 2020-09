Regionale Küche: Grüne üben Kritik an Welser FPÖ

"Die FPÖ praktiziert das genaue Gegenteil", meint der Thalheimer Parlamentarier mit Verweis auf die "blau" regierte Stadt Wels: "Das Schulessen kommt hier von Sodexo, die das Fleisch unter anderem vom berüchtigten Tönnies-Konzern bezog. Über 1000 Kilometer legt es bis Wels zurück." Die Seniorenheime bestellten beim Transgourmet-Konzern, biologisches Essen in den Kindergärten sei 2016 gestrichen worden, kritisiert Schallmeiner in einer Aussendung. Die FPÖ konterte unverzüglich. Die Anschuldigungen seien haltlos. Die Auftragsvergabe an Sodexo erfolgte unter einer rot geführten Stadtregierung. Dennoch seien die Erfahrungen mit dem Schulessen weitgehend positiv, abgesehen von der fehlenden Regionalität der Produkte, betont FPÖ-Stadtparteiobmann Gerhard Kroiß. Langfristig sei eine Zentralküche vorgesehen.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at