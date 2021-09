Publikumsliebling gastiert in Edt

Am Freitag steht Erwin Steinhauer ab 20 Uhr im Veranstaltungszentrum Komedt auf der Bühne. Unter dem Motto "Ich bin Abenteurer und nicht Dichter" liest der Schauspieler und Kabarettist Texte von H. C. Artmann. Musikalisch begleitet wird der Publikumsliebling von Peter Rosmanith, Georg Graf und Joe Pinkl. Das Programm findet anlässlich und zu Ehren des 100. Geburtstages des verstorbenen Wortkünstlers statt. Karten gibt’s an der Abendkasse. Reservierungen unter www.gruppeo2.at