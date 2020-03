Polizei bittet zum Hinweise: Unbekannter tötete Kaiseradler

Ein bislang unbekannter Täter tötete am 19. März zwischen 8:22 Uhr und 8:32 Uhr in Oberriethal auf einem Feld (vermutlich durch einen Schuss) einen in EU-Vogelschutzrichtlinien rot gelisteten und im Rahmen des PannonEagle Projekts besendeten Kaiseradler. Der Täter nahm das getötete Tier mit und warf den Sender an einer anderen Stelle in die Traun.

Hinweise zum Täter bitte an den Dauerdienst des LKA Oberösterreich unter 059133 40 3333.

