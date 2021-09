Parken mit Kreditkarte

Oft hat man keine Münzen eingesteckt, wenn man vor dem Parkscheinautomaten steht. In Wels soll die Suche nach Kleingeld bald ein Ende haben, denn die 47 Parkscheinautomaten werden umgerüstet. Zahlen kann man künftig auch mit Bankomat- oder Kreditkarte zusätzlich zur Münz- oder Handyzahlung. Noch im September werden die am stärksten frequentierten Automaten in der Innenstadt mit NFC (Near Field Communication) ausgerüstet. Bis zum November soll an 33 Automaten im Stadtgebiet die zusätzliche Möglichkeit zur Verfügung stehen. Die restlichen 14 werden sukzessive ausgetauscht.

Zwei Stunden kosten in Wels einen Euro, zwischen 12 und 13 Uhr ist das Parken kostenlos.