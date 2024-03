Mode: Neueröffnung bei Gerard in Wels

Totgesagte leben länger: Nachdem das Traditionsmodegeschäft Gerard am Welser Stadtplatz Anfang des Jahres zugesperrt hat, ist nun eine Nachfolge gesichert. Die Vöcklabrucker Unternehmerin Theresa Walla und ihr Team feiern Mitte des Jahres Wiedereröffnung. "Wir freuen uns sehr. Die Kunden sollen das Gefühl haben, wieder heimzukommen", sagt die 52-Jährige.

Die ehemaligen Inhaber, Gerhard und Edith Schmidtmayer, kennt Walla schon lange: Sie arbeitet seit mehreren Jahren im Modegroßhandel, seit zwei Jahren leitet sie die Modeagentur Texco. Gerard zählte zu ihren besten Kunden, bis die Schmidtmayers nach 40 Jahren ihr Geschäft zusperrten und die Pension antraten. "Ende 2023 haben wir telefoniert und ich habe gesagt, wie schade ich das finde. Da hat Herr Schmidtmayer vorgeschlagen, dass ich doch übernehmen könnte. So ist es dann gekommen", erzählt Walla.

Den gewohnten Namen behält das Geschäft, auch das Sortiment soll dem bisherigen Stil treu bleiben: "Wir haben viele Marken wieder aufgenommen, aber es gibt auch einige Neuheiten", kündigt Walla an.

Die Bestellungen für Kleidung aus der Herbstkollektion sind bereits abgeschlossen. "Wann wir genau eröffnen, hängt davon ab, wann wir genug Ware haben. Die Lieferungen kommen im Juni und Juli, spätestens im Juli sperren wir auf", erklärt die neue Inhaberin.

Mitarbeiterinnen übernommen

Begrüßt wird die Kundschaft von bekannten Gesichtern: Die beiden Mitarbeiterinnen Augustine Ecker und Sandra Hochhauser kehren zurück. "Das war für uns ein wichtiges Argument für die Übernahme. Die Verkäuferinnen spielen in so einem Geschäft eine zentrale Rolle", sagt die Unternehmerin. Auch sie selbst und ihre Agenturmitarbeiterin Annemarie Sturm werden im Geschäft stehen: "Wir haben aber auch Verpflichtungen in der Agentur. Mittelfristig suchen wir eine zusätzliche Mitarbeiterin."

Von Wels zeigt sich die Unternehmerin begeistert: "Die Innenstadt ist sehr schön und lebendig." Sie freue sich, die Modebranche aus einer anderen Perspektive zu erleben: "Schon allein das Bestellen der Ware war unglaublich interessant. Ich bin schon sehr darauf gespannt, was uns die Kundinnen rückmelden." (vaba)

