Kein Führerschein: Autofahrer liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Die Polizei führte am Mittwochabend auf der Innkreisautobahn, Ausfahrt Wels-West Richtung Graz Kontrollen durch. Ein 42-jähriger Welser benutzte den Verzögerungsstreifen dieser Ausfahrt und als er die Polizisten bemerkte, lenkte er das Fahrzeug unmittelbar vor dem Anpralldämpfer und über die doppelte Sperrlinie ruckartig auf den rechten Fahrstreifen und flüchtete in Richtung Graz, wie die Polizei berichtete. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und obwohl sie mit etwa 195 Stundenkilometern durch den Tunnel Noitzmühle fuhren, konnten sie den inzwischen rasenden Flüchtigen nicht einholen.

Am Ende des Tunnels befindet sich eine ehemalige Betriebsumkehre, welche an ihrem Ende mit einem Gittertor abgesperrt ist. Die Beamten konnten die Rücklichter des Touran noch sehen und hielten mit einer Notbremsung am Pannenstreifen an, setzten zurück und benutzten ebenfalls diese aufgelassene Betriebsumkehre. An deren Ende stand das Fluchtauto, das inzwischen durch einen Unfall stark beschädigt war. Der Mann stieg sofort aus und gab zu, dass er geflüchtet sei, weil er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins sei. Das Fahrzeug hatte den Absperrungszaun durchschlagen und eine 250 Liter Streusplittbox komplett zerstört. Zudem saß das Fahrzeug auf einem Baumstumpf auf und musste geborgen werden. Beim Fahrzeug war zudem die Begutachtungsplakette abgelaufen.

Der Lenker und die Zulassungsbesitzerin wurden angezeigt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.