In Gunskirchen startet erstes Corona-Autokino

Auf dem neuen Sportplatz in Gunskirchen startet am Wochenende Österreichs erstes Corona-Autokino. Am künftigen Trainingsfeld des neuen Fußballstadions, das jetzt noch ein Schotterplatz ist, werden ab Freitag die ersten Filme gezeigt. Das improvisierte Autokino fasst bis zu 142 Stellplätze. Der Ticketverkauf hat schon begonnen.

Das Projekt ist behördlich genehmigt. Die Lärmbelästigung für Anrainer fällt praktisch weg, weil der neue Fußballplatz in einer Senke errichtet wurde. Die Idee kam von den Fußballfunktionären der Marktgemeinde Bad Wimsbach, denen im eigenen Stadion die Möglichkeiten fehlten: "Unser Bürgermeister Erwin Stürzlinger, der bekanntlich Amtsleiter in Gunskirchen ist, half bei der Vermittlung", sagt Initiator Heinz Rosenauer vom SK Bad Wimsbach.

Die gezeigten Filme sind nicht ganz neu und sollen den Geschmack eines möglichst breiten Publikums treffen. Die Programmierung reicht von Kinder- und Animationsfilmen wie "Cars" oder "König der Löwen" bis zu Actionfilmen wie "Skyfall" und "Days of Thunder". Der Erlös fließt in die Kassen der beiden Sportvereine, denen mit Beginn der Corona-Krise sämtliche Einnahmen wegbrachen. "Mi dem Autokino haben wir jetzt eine alternative Einnahmequelle. Darüber sind wir sehr glücklich", sagt Michael Wimmer, Kassier der Union Gunskirchen.

Die Sponsoren der beiden Vereine wurden zu einer Vorstellung ihrer Wahl geladen: "Damit entschädigen wir sie etwas für ihre Treue, die sie während der Krise bewiesen haben", sagt Rosenauer.

Die Autos werden so platziert, dass die Kinobesucher in einem Halbkreis freie Sicht auf die 40 Quadratmeter große Leinwand haben. Geplant sind jeweils fünf Vorstellungen an den kommenden vier Wochenenden. Der Ton zum Film wird direkt ins Autoradio der Besucher eingespielt. Die Preise beginnen bei 17 Euro pro Auto und enthalten pro Person je nach Wahl ein Getränk oder einen Snack. Der Ticketkauf läuft kontaktlos über den Onlineshop der Website www.roadmovie.at.