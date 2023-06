Großeinsatz in Fraham: Feuer in Tischlerei ausgebrochen

Die Rauchsäule war bereits aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen: Am frühen Mittwochnachmittag war in einem Tischlereibetrieb in der zu Fraham gehörenden Ortschaft Aumühle Feuer ausgebrochen. Gegen 13:15 Uhr ging die erste Alarmierung unter dem Einsatzstichwort "Brand Gewerbe, Industrie" ein, bald rückten weitere Wehren nach.

Es kam zu einer massiven Rauchentwicklung, Alarmstufe Zwei wurde ausgerufen. Insgesamt standen elf Feuerwehren aus der Umgebung im Einsatz, um den Brand, der im Bereich der Lackiererei seinen Ausgang genommen hatte, zu löschen. Mittels Drehleiter und Teleskopmastbühne wurde ein Außenangriff gestartet.

Die Drehleiter aus Eferding sowie die Teleskopmastbühne aus Alkoven war im Einsatz. Bild: www.fotokerschi.at | Bayer

Den Einsatzkräften gelang es rasch, die Flammen unter Kontrolle zu bringen, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Alkoven in einer ersten Meldung. Mittlerweile sind die ersten Helfer wieder eingerückt, der Einsatz dauert laut Landesfeuerwehrkommando aber weiterhin an.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper