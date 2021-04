FPÖ Wels zieht als "Team Rabl" in den Wahlkampf

Wahlwerbung bestreitet die stimmenstärkste Partei im Welser Gemeinderat unter der Bezeichnung "Team Rabl". Das FPÖ-Logo ist noch gut erkennbar, es rückt allerdings in den Hintergrund. Parteiobmann und Vizebürgermeister Gerhard Kroiß nannte als Wahlziel den Gewinn des Bürgermeistersessels und Platz eins im Stadtparlament.

In der Wahlwerbung wollen die Freiheitlichen die vergangenen sechs Jahre als Erfolgsstory darstellen. Unter dem Motto "versprochen – gehalten" wurden im ersten Teil der Kampagne die wichtigsten Vorhaben präsentiert. Vieles wie das neue Amtsgebäude oder die Umgestaltung des K. J. konzentrierte sich dabei auf die Innenstadt. Um die einzelnen Stadtteile zu erreichen, starteten die Welser Freiheitlichen im vorigen Sommer einen Bürgerbeteiligungsprozess unter dem Motto #wirfürwels. Die gewonnenen Ideen sollen nun in Stadtteilwerkstätten mit der Bevölkerung diskutiert werden.

Personell kündigt die FPÖ eine Verjüngung an. Zugleich werde man mehr Frauen an wählbare Stellen reihen: "Unter den ersten zehn auf der Gemeinderatsliste werden mehr Frauen als Männer sein", versprach Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger. Die FPÖ-Liste bei der Landtagswahl führt Christiane Kroiß vor Silke Lackner an.

100 Prozent für Rabl

Ohne Gegenstimme zum Spitzenkandidaten wurde Andreas Rabl am Freitag von der Stadtpartei gewählt. Gestern warnte Rabl vor einer rot-grünen Mehrheit: "Sollte ich wieder Bürgermeister werden, hätte dies eine politische Blockade zur Folge."

Man arbeite im Gemeinderat gut zusammen. "Den Rambo-Stil wie im Nationalrat gibt es in der Stadt nicht", so Rabl. Seine Priorität bei der politischen Partnerwahl wollte Rabl gestern nicht verraten. (fam)