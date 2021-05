Feuerwehrhaus: Kritik an Standort

Die Notwendigkeit dafür wird mit Mängeln am bestehenden Feuerwehrhaus begründet. Der Standort für den neuen Bauplatz im Grünland südlich der Siedlung Tolleterau West stößt bei den Grünen im Bezirk auf Widerstand. Die Fachabteilungen des Landes hätten das Projekt negativ beurteilt. Dennoch beharre man am Gemeindeamt auf dem Standort. "Es ist zu befürchten, dass vonseiten der Landespolitik Einfluss auf das Widmungsverfahren genommen wird", mutmaßt der stellvertretende Bezirkssprecher der Grünen, Bernhard Waldhör. In einem Umkreis von drei Kilometern seien dort nicht weniger als fünf Feuerwehren anzutreffen.