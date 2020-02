Faschingsfinale: Es wird noch einmal bunt und schrill

Das Faschingsfinale steht vor der Tür, in der Region wird noch einmal bunt, laut und närrisch gefeiert, bevor am Aschermittwoch, 26. Februar, die Fastenzeit beginnt.

Faschingsumzüge mit vielen Wägen und Gruppen setzen sich am Sonntag unter anderem in den Ortszentren von Gunskirchen und Alkoven in Bewegung. Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Die Eferdinger Gaukler laden am Faschingsdienstag ab 14 Uhr zum großen Finale und Umzug durch die Nibelungenstadt.

Der Schelmenrat zu Wels veranstaltet am Samstag um 20.02 Uhr eine Faschingsrevue mit Welser Künstlern in den Minoriten. Die Besucher erwartet eine bunte Mischung von lustigen Sketchen, Auftritten der Gardemädchen und Gesangseinlagen, unter anderem von Supertalent-Teilnehmerin Katiuska Mc Lean.

In der Bezirksstadt Grieskirchen wird am Samstag im Festzelt auf dem Kirchenplatz ab 19 Uhr gefeiert. Am Faschingsdienstag gibt es ab 14 Uhr ein buntes Programm für Kinder, anschließend Faschingskehraus im Festzelt.