Elektroauto wird in Pichl geteilt

Im Pichler Gemeinderat wurde mit großer Mehrheit beschlossen, dass ab Herbst ein E-Carsharing der Mobilcard angeboten wird.

Umweltausschussobmann Martin Schönmayr (Grüne) ist überzeugt: "Was Mobilitätslösungen betrifft, hat es in den letzten Jahren ein Umdenken gegeben. Dass jeder Mensch ein Auto besitzen muss, um die täglichen Aufgaben erledigen zu können, ist nicht mehr zwingend notwendig." Genau hier setze das Konzept E-Carsharing an. Dabei würden die Anschaffungs- und laufenden Kosten für ein eigenes Auto gespart und gleichzeitig die Umwelt geschont. "Auf diese Weise muss man sich kein teures Zweitauto kaufen, das die meiste Zeit nur herumsteht, sondern teilt sich ein Auto mit anderen." Mit der Mobilcard habe sich die Gemeinde das älteste und erfahrenste E-Carsharing in Oberösterreich in die Gemeinde geholt und schließe damit im Bereich öffentlicher Verkehr an die Nachbargemeinden Krenglbach und Bad Schallerbach an, sagt Bürgermeister Franz Scheiböck (SP).

"Nun können bald schon fünf E-Carsharing-Pkw unter dem Dach der Mobilcard zu den unschlagbar günstigen Preisen von nur 90 Cent in der Stunde und 18 Cent pro km in der Region bequem und umweltfreundlich genutzt werden", freut sich Norbert Rainer, Obmann der Mobilcard. Das Mobilitätsprojekt wurde vielfach ausgezeichnet.

