Eferdinger Osterlauf: "Sind wieder auf Rekordkurs"

Mit 507 Teilnehmern ein neuer Rekord, eine Spendensumme im fünfstelligen Eurobereich und hunderte strahlende Gesichter: Das Comeback des Eferdinger Osterlaufs überraschte im Vorjahr selbst den neuen Veranstalter. "Wir haben gewusst, dass ein Potenzial da ist, aber unsere Erwartungen wurden übertroffen", gestand Johann Götzenberger vom Veranstalterverein Round Table 46 Eferding-Donautal vor der bevorstehenden Ausgabe am 1. April.

"Kratzen an 500-Teilnehmer-Marke"

Am Ostermontag (ab 13 Uhr) wartet nun wieder der Rundkurs durch das historische Stadtzentrum auf alle Altersklassen. Sieben Bewerbe mit Distanzen von 150 Metern für Vierjährige bis zum Hauptlauf über acht Kilometer stehen zur Auswahl. Der Veranstalter will "die breite Masse ansprechen. Eltern die zuerst ihre Kinder anfeuern, bevor sie selbst den Osterlauf in Angriff nehmen, sind sozusagen unsere Zielgruppe".

180 Kinder und Jugendliche seien bereits gemeldet und die Staffelteilnehmer haben sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. "Wir kratzen an der 500-Teilnehmer-Marke und sind damit wieder auf Rekordkurs", ist Götzenberger zufrieden. Gelaufen wird erneut für den guten Zweck. Mit den Einnahmen werden regionale Projekte des Round Table 46 Eferding-Donautal, vor allem für bedürftige Schüler und in Not geratene Familien sowie Einzelpersonen, finanziell unterstützt.

Brüder-Duell im Hause Enzenberger

Den Lauf vor der Haustüre lässt sich die Eferdinger Trainingsgruppe rund um Martin Enzenberger sowie die Triathleten Georg Enzenberger und Rafael Lukatsch natürlich nicht entgehen. Im Hauptbewerb kommt es dabei wieder zum Brüder-Duell im Hause Enzenberger. Martin wurde beim Osterlauf im Vorjahr vor Georg Zweiter. "Ich hoffe, dass ich ihn wieder im Griff habe", sagt der frisch gebackene Crosslauf-Landesmeister Martin und lacht.

1996 vom Tourismusverband Eferding ins Leben gerufen, wurde das Laufevent 2023, nach acht Jahren Pause, wiederbelebt. "Wir wollen, dass der Eferdinger Osterlauf wieder zu einem Fixpunkt wird", sagt Götzenberger.

Kurzentschlossene haben noch die Möglichkeit, sich bis Samstag 23:59 Uhr online (www.osterlauf-eferding.at) beziehungsweise am Wettkampftag bis 14:45 Uhr in der Sparkasse Eferding anzumelden.

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber