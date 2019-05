Drei Kandidaten rittern um Klingers Nachfolge

Mit Stichtag des Amtsverzichts beginnt der Fristenlauf für den Wahltag: "Dazwischen müssen 82 Tage sein", erklärt Josef Gruber von der Landeswahlbehörde.

Sicher ist, dass drei Kandidaten um das höchste Amt im Ort rittern werden. Vizebürgermeister Philipp Möslinger (FPÖ) sagte gestern auf die Frage nach seiner Kandidatur: "Wir beraten erst, es ist alles offen."

Bei der ÖVP fehlt zwar auch noch ein Beschluss des Gemeindevorstands, dennoch sagte Parteiobmann Thomas Ploberger: "Wir gehen davon aus, dass Fraktionsobmann Johannes Höftberger kandidiert."

Die SPÖ-Fraktion berät die Kandidatur erst am 4. Juni – sehr wahrscheinlich tritt Andreas Ehrenleitner an. "Es ist aber noch nicht in Stein gemeißelt", sagte der neue SPÖ-Fraktionsobmann. Sein Vorgänger Johannes Baumgartner sagte gestern: "Wir stellen auf jeden Fall einen Bewerber auf." Im Gegensatz zu den Grünen, die darauf verzichten wollen. (müf)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Gaspoltshofen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.