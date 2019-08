Drei Hunde aus verrauchter Wohnung in Wels gerettet

Die Besitzerin hatte sich nicht in der Wohnung befunden, als die Feuerwehrleute eintrafen, berichtet Einsatzleiter Roland Weber. Die Wohnung sei bereits massiv verraucht gewesen. "Es hat sich herausgestellt, dass der Brand in der Küche ausgebrochen ist", sagt er in einer ersten Information.

Nachdem der Atemschutztrupp die drei Vierbeiner ins Freie gebracht hatte, wurden sie vom Roten Kreuz mit Sauerstoff versorgt und von der Besitzerin sowie Tierfreunden betreut.

Inzwischen konnte die Feuerwehr Wels den Wohnungsbrand löschen. Über die Ursache ist bislang nichts bekannt.