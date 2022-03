Die Dachsberger stehen wieder auf der Bühne

Die Dachsberger Gymnasiasten und Lehrkräfte stecken mitten in den Vorbereitungen für ihr neues Musical "Der überaus starke Willibald" von Willi Fährmann, das am 12. März Premiere hat.

Horst Pühringer hat die Geschichte in eine Bühnenfassung gebracht und dazu einfühlsame Liedtexte verfasst. Der Hauskomponist Jürgen Geißelbrecht hat diese vertont und mitreißende Melodien geschaffen. Die Handlung spielt in einem Mäusestaat, ist hochpolitisch und leider topaktuell. Die demokratische Ordnung im Mäusevolk wird gestürzt, es gerät in die diktatorischen Fänge von drei Anführern, die ihre geschichtlichen Vorbilder haben.

Premiere der Musical-Eigenproduktion ist am Samstag, 12. März, um 19.30 Uhr. Weitere Aufführungstermine: 13., 19., 20., 25. bis 27. März, 1. bis 3. April. Ticketreservierung unter www.dachsberg.at oder Tel. 07277-2307