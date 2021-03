Corona-Testbus fährt drei weitere Stationen an

Seit rund drei Wochen steuert der Welser Corona-Testbus Haltestellen in den Stadtteilen an. In der Vorwoche nützten wieder rund 500 Welserinnen und Welser die Möglichkeit, sich rasch und unkompliziert testen zu lassen. Zwei von ihnen wurden in der mobilen Teststraße positiv auf das Virus getestet.

Ab Montag, 8. März, wird das Testangebot erweitert. Ab diesem Tag fährt der Testbus jeden Donnerstag die Albert-Schweitzer-Straße, die Traunaustraße sowie die Magazinstraße an. Da es bei der Haltestelle "Kindergarten Wimpassing" zu Verkehrsproblemen kam, wird die Haltestelle ebenfalls ab 8. März auf den naheliegenden Eurospar-Parkplatz verlegt.

Die Anmeldung erfolgt weiterhin im Internet über www.oesterreich-testet.at, es besteht aber auch die Möglichkeit, sich unangemeldet testen zu lassen.