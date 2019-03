Bürger packten an und ließen sich nicht einschüchtern

AISTERSHEIM. Posse und jahrelanger Rechtsstreit um Bau einer 60 cm hohen Stützmauer in Aistersheim.

Bürgermeister Rudolf Riener (vorne r.), Freunde und Nachbarn halfen Margit und Martin Wachutka bei den Grabungsarbeiten für die Stützmauer. Bild: privat

Ein Nachbarschaftskonflikt, in den die Schlossbesitzerfamilie Birnleitner involviert ist, ist derzeit Ortsgespräch. Stein des Anstoßes ist eine 60 Zentimeter hohe Stützmauer, die Margit und Martin Wachutka auf eigenem Grund seit drei Jahren geplant hatten, die aber von Birnleitner abgelehnt wird. In einer Gemeinschaftsaktion haben Freunde und Nachbarn am vergangenen Wochenende die Mauer schließlich doch noch errichtet.

Zur Vorgeschichte: Martin und Margit Wachutka haben für den Bau der Fertigteilmauer um kurzzeitige Benutzung der Schotterstraße auf dem Grund der Birnleitners angesucht. Zuvor hatte die Familie Wachutka den Kellerschacht und das umliegende Gelände ihres Grundstückes etwas erhöht, weil bei stärkeren Regenfällen das Wasser über die anliegende Schotterstraße bis in ihren Keller geflossen war.

Der Schlossbesitzer verweigerte allerdings die Einwilligung, der Fall ging zwei Jahre lang durch alle Instanzen bis zum Höchstgericht. "Der Familie Wachutka wurde in allen Instanzen die kurzzeitige Benützung des Nachbargrundstückes zugesprochen. Herr Birnleitner muss das zur Kenntnis nehmen", sagt Bürgermeister Rudolf Riener (VP). Eine aufschiebende Wirkung wurde auch vom Verwaltungsgerichtshof nicht zuerkannt. Jetzt ist nur mehr eine außerordentliche Revision möglich. Karl Arthur Birnleitner sagt dazu: "Ich bin der Meinung, dass man abwarten soll, bis das letzte Urteil gesprochen ist. Die Mauer ist bei einer wichtigen Ein- und Ausfahrt für unseren Betrieb, dahinter sind land- und forstwirtschaftliche Flächen." Er wolle nicht, dass die Bewirtschaftung der Gründe schwieriger werde. Außerdem habe er der Familie Wachutka ein Angebot gemacht, "dass wir mit unserem Geld Maßnahmen machen, die das Wasser abhalten. Da gibt es einfachere Methoden", sagt Birnleitner. Nicht gut zu sprechen ist er auf Bürgermeister Riener. "Wir sind uns in einer Sache einig, dass wir uns uneinig sind."

Mauer nicht verhindert

Kurz vor Baustart ließ der Schlossbesitzer entlang der Schotterstraße einen 25 Meter langen Maschendrahtzaun montieren. Das Baggern wurde damit unmöglich gemacht. Doch die Familie Wachutka konnte sich auf ihre Freunde und Nachbarn verlassen. Diese rückten am Freitag mit Schaufeln an und halfen bei den Grabungsarbeiten. Auch ein Tieflader, der auf der Schotterstraße wenig später abgestellt wurde, konnte das Versetzen der Fertigteile dann nicht mehr verhindern.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema