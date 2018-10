Welser Politiker streiten um schlechte Noten für Schulessen

WELS. Wegen den schlechten Noten bei einem Greenpeace-Test von Kindergarten- und Schulessen in Wels ist unter den Stadtpolitikern eine Diskussion entbrannt.

Schneller, höher, weiter! Der bekannte Slogan aus der Welt des Sports dominiert längst viele Schichten unserer Gesellschaft. Hier ist es aber nicht so einfach wie im Sport, das Meter oder Sekunden über gute oder schlechte Platzierungen entscheiden. Im Zusammenleben ist nicht alles nur schwarz oder weiß.

Das jüngste Beispiel dafür lieferte eine im Sommer durchgeführte Umfrage der Umweltorganisation Greenpeace zur Qualität des Essens in Schulen und Kindergärten. Linz, Wels und Steyr wurden untersucht. Linzer und Welser Politiker gaben Auskunft über den Anteil biologischer und regional erzeugter Mittagessen und wie oft fleischlose Gerichte serviert werden. Steyr gab keine Auskunft.

Bekanntlich beliefert der kommunalpolitisch mehrmals kritisierte deutsche Konzern Sodexo Welser Schulen. Fragen zur Bioqualität und Regionalität der Lebensmittel konnten nicht beantwortet werden, weil sie auch bei der Auftragsvergabe 2014 kein Kriterium waren. Der Anteil der vegetarischen Menüs wird zudem von Schulen individuell geordnet. Die Folge: Wels ist laut Greenpeace mit Dornbirn und Kapfenberg in Summe der Rankings biologische/regionale Lebensmittel und fleischlose Kost Schlusslicht.

Disput in der Welser Politik

Jetzt hinterfragen aber Welser Politiker nicht, wie es zu dem Ergebnis kommen konnte, dass eben Infos über das Essen in Schulen fehlten. Dafür beginnen sie aufeinander loszuschlagen. Das Rennen um die erste Pressereaktion nach der Greenpeace-Aussendung gewann die ÖVP. Sie fordert einen "Runden Tisch" und sieht "Handlungsbedarf bei der Schul- und Kindergarten-Ausspeisung".

Schulsstadtrat Johann Reindl-Schwaighofer (SPÖ) fordert – wie schon oft – eine stadteigene Küche, in der für Kindergärten, Horte und Schulen gekocht wird. Derzeit beliefert die Magistratsküche ja nur Horte und Kindergärten. Die fallen in Margarete Josseck-Herdts (FPÖ) Zuständigkeit. Und die Stadträtin wirft prompt ihren Kollegen vor, Greenpeace Infos zur Schulausspeisung vorenthalten zu haben. Daher sei die Bewertung so schlecht. Reindl-Schwaighofer ist sauer und macht dann sein E-Mail an Greenpeace öffentlich, wonach er Details nicht liefern konnte. Und alles bleibt beim Alten.

