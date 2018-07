30-Jähriger bedroht und ausgeraubt - zwei Täter auf der Flucht

WELS. Ein 30-Jähriger ist am Donnerstagabend in der Welser Innenstadt vor einem Lokal bedroht und ausgeraubt worden.

Bild: Weihbold

Der Mann gab am Freitagnachmittag gegenüber der Polizei an, dass ihn zwei Täter mit dem Zusammenschlagen gedroht und so zur Herausgabe seines Handys und Bargeld genötigt hätten.

Das Opfer beschreibt einen Täter zwischen 26 und 29 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß mit einer molligen Statur und kurzen blond-braunen Haaren. Er trug einen Drei-Tage-Bart und war mit einer kurzen grünen Baggy-Hose und einem grauen Oberteil bekleidet. Der zweite Täter wird als dunkelhäutiger Typ mit schlanker Statur und schwarzen kurzen Locken beschrieben. Er soll rund 30 Jahre alt und über 1,72 Meter groß sein.

