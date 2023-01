Vermisster Familienvater Roland K. tot aufgefunden

Die Suchaktionen brachten keine Gewissheit- ein Radfahrer entdeckte die Leiche von Roland K. am Mittwoch

47 Tage galt Roland K. als vermisst. Am Mittwoch wurde der Leichnam des 42-jährigen Familienvaters aus Natternbach (Bezirk Grieskirchen) gefunden. Ein Radfahrer hatte einen leblosen Körper gegen 16 Uhr im Bereich der Steyregger Brücke an der Oberfläche der Donau treibend entdeckt.

Die Linzer Berufsfeuerwehr barg den Leichnam im Bereich des Badesees Steyregg aus der Donau.

Die Polizei geht mit großer Sicherheit davon aus, dass es sich um den Vermissten handelt. Die Angehörigen wurden bereits am späten Mittwochnachmittag informiert. Eine Obduktion, die morgen, Freitag, stattfinden wird, soll endgültige Gewissheit bringen und die Todesursache klären.

Roland K. dürfte aber am 10. Dezember gegen 3.47 Uhr früh in die Donau gestürzt und ertrunken sein. Das letzte Signal seines Mobiltelefons wurde von einem Sendemasten an der Linzer Donaulände aufgezeichnet. Die Polizei vermutete den letzten Standort deswegen zwischen Kunstmuseum Lentos und Arcotel.

Die Geschichte einer erfolglosen Suche, die Oberösterreich bewegte:

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich

