Seit 10. Dezember vermisst: Suche nach Roland K. eingestellt

Ein Sendemast zeichnete die letzte Spur auf. Um 3.47 Uhr loggte sich das Handy von Roland K. am 10. Dezember an einem Masten an der Unteren Donaulände ein. Seitdem ist das Mobiltelefon ausgeschaltet. Weil der Sendemast nach Nordosten ausgerichtet ist, geht die Polizei nach wie vor davon aus, dass sich der Familienvater vor seinem Verschwinden zwischen dem Kunstmuseum Lentos und dem Arcotel aufgehalten haben muss.