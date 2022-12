Vermisster Roland K.: Neue Anhaltspunkte der Polizei

Am Donnerstag wurde an der Donau zwischen Lentos und Arcotel eine große Suchaktion von Polizei und Feuerwehr gestartet, bei der neben Booten auch Drohnen eingesetzt wurden.

Die Polizei bekam von Apple die Handydaten des vermissten Roland K. übermittelt. Dadurch konnte als letzter Aufenthaltsort der Bereich an der Donaulände zwischen Lentos und Arcotel ermittelt werden. "Aufgrund dieser Umstände gehen wir von einem tragischen Unglücksfall aus", heißt es von der Polizei Oberösterreich.

Momentan wird davon ausgegangen, dass Roland K. in die Donau gefallen sein dürfte. Was der Vermisste, der am 10. Dezember gegen 3.40 Uhr alleine das Lokal "Rox" am Linzer Graben verlassen hatte, an der Donaulände machte, ist weiterhin völlig unklar.

