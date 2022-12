Seit einer Woche vermisst: Wo ist Familienvater Roland K.?

300 Meter sind es von der Musikbar "Rox" am Linzer Graben bis zum Einkaufszentrum "Passage". Nicht länger als vier Minuten dauert der Weg, den Roland K. vergangenen Samstag einschlagen wollte. Zumindest war das der Plan des 42-jährigen Familienvaters, als er um 3.40 Uhr aufbrach. Ob er in der Diskothek "Linzer Alm" ankam, ist ungewiss. Seither fehlt von dem Natternbacher jede Spur.

Der Vater zweier Kinder war am Freitag, 9. Dezember, mit acht Freunden zu einer "Adventrunde" in Linz verabredet. Ein traditionelles Treffen, das seit mehr als 15 Jahren zum festen vorweihnachtlichen Programm gehört. K. hatte sein Auto dafür in Waizenkirchen abgestellt und war mit der Linzer Lokalbahn (LILO) in die Landeshauptstadt gefahren. Seinen Rucksack deponierte er in einer Wohnung eines Freundes nahe dem Hauptbahnhof, um dort bei Bedarf zu nächtigen.

Die fröhliche Runde begann am Christkindlmarkt im Linzer Volksgarten, nach einem ausgiebigen Abendessen wechselten die Freunde in das Tanzlokal "Rox". Um 3.15 Uhr sprach K. noch mit einem seiner Freunde, gab an, dass er gerne zum Tanzen in die "Linzer Alm" wechseln würde. Um 3.39 Uhr war der Natternbacher zuletzt im Messengerdienst "WhatsApp" online, schickte eine Nachricht in eine Gruppe. Dann verließ er alleine das Lokal. Das zeigen Aufnahmen der Überwachungskamera am Linzer Graben. Für die verbliebenen Freunde nichts Ungewöhnliches – K. war auch in den vergangenen Jahren oft vorausgegangen. Als seine Freunde wenig später ebenfalls die Lokalität wechselten, konnten sie K. nicht mehr finden – sein Handy war mittlerweile ausgeschaltet. Als Roland K. Samstagabend noch immer nicht zu erreichen war, begannen Sorgen und Rätselraten. Ein erster Hinweis, wonach K. um sechs Uhr früh noch von einer Angestellten einer Bäckerei am Linzer Hauptbahnhof gesehen worden war, zerschlug sich. Dass sich Roland K. abgesetzt haben könnte, scheint ausgeschlossen: Der 42-Jährige hatte vergangenen Freitag keine Geldtasche bei sich. Er war in Linz mit rund 600 Euro Bargeld und seiner E-Card unterwegs. "Roland war weder ungeschickt noch aggressiv oder rauflustig, wenn er getrunken hatte", sagt Freund Markus S., der vergangenen Freitagabend mit ihm unterwegs gewesen war. Die Freunde hätten auch privat vieles unternommen, um Roland K. zu finden. Die LILO-Strecke wurde abgesucht, am Freitag wurde noch einmal mit einer privat organisierten Hundestaffel nach ihm gesucht.

Autor Gabriel Egger Redakteur Land und Leute

