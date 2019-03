Unbekannter riss Zapfhahn ab und flüchtete

ASPACH. In der Nacht auf Diesntag hat ein bisher unbekannter Täter einen Zapfhahn an einer Tankstelle in Aspach zerstört. Er ist mit dem Auto weitergefahren, ohne den Zapfhahn zu entfernen. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Symbolbild Bild: CARLOS JASSO (X03028)

Kurz nach Mitternacht ist ein bisher Unbekannter mit einem grauen Audi in die Tankstelle in Aspach eingefahren. Er versuchte sein Auto zu tanken, was an dieser Tankstelle jedoch erst ab fünf Uhr Früh möglich ist. Der Unbekannte hat sich in sein Auto gesetzt und ist weitergefahren, ohne den Zapfhahn wieder zu entfernen. Den abgerissenen Zapfhahn hat der Täter dann zurück in die Vorrichtung gesteckt und ist geflüchtet.

Am frühen Morgen hat ein weiterer Autolenker versucht an dem Zapfhahn 14 Liter Diesel zu tanken, bemerkte jedoch nicht, dass der Zapfhahn abgerissen war. Der Treibstoff ist auf dem Boden der Tankstelle ausgelaufen und die Feuerwehr musste verständigt werden. Der Diesel wurde von den Experten gebunden. Für die Umwelt ist laut den Einsatzkräften keine Gefahr entstanden. Die Polizei Aspach versucht den Verursacher ausfindig zu machen und bittet um Hinweise.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema