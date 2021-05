Traunstein: Bergsteiger stürzte mehrere Meter ab

Der 38-jähriger hatte mit einem 45-jährigen Linzer die Süd-West Wand des 1595 Meter hohen Traunsteins bestiegen, die beiden waren bereits am Abstieg. Der 38-Jährige seilte seinen Gast am Ende der Tour etwa 35 Meter bis zum nächsten Stand ab. Dieser hatte sich gerade gesicherte, als der Bergführer plötzlich abstürzte und fünf Meter unterhalb seines Kletterbegleiters in einem Gebüsch in der Wand liegen blieb.

Der 45-Jährige rief sofort um Hilfe, die von anderen Bergsteigern verständigt wurde. Der 38-Jähre wurde schwer verletzt von der Mannschaft des Notarzthubschraubers mittels Tau aus der Wand geborgen, am Zwischenlandeplatz erstversorgt und anschließend in das Klinikum Wels geflogen.

Die Besatzung des Polizeihubschraubers "Libelle" rettete auch den 45-Jährigen mittels Tau. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar.