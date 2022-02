Sturm: 112 km/h in Kremsmünster gemessen

Die ZAMG hat für den heutigen Donnerstag starke Sturmböen in den Niederungen prognostiziert. Schon am Vormittag sind in Kremsmünster auf 390 Metern Höhe Spitzen mit 112 km/h gemessen worden. Die Wetterstation auf dem Feuerkogel (1620 Meter) registrierte um neun Uhr Früh 135 km/h.

Oberösterreichs Feuerwehren stehen seit den frühen Morgenstunden im Sturmeinsatz. Zu den ersten Ausrückungen ist es im Süden des Landes gekommen, ehe der Sturm auch im Zentralraum und im Mühlviertel Fahrt aufnahm. Um 9.30 Uhr liefen mehr als 30 Einsätze wegen Sturmschäden.

Salzkammergut-Redakteur Gary Sperrer sind am frühen Morgen zunächst nur die hohen Temperaturen aufgefallen. "Ab 7.30 Uhr hat der Wind nach und nach aufgefrischt. Mittlerweile pfeifen immer wieder heftig Böen durch, der Wind erreicht teilweise Sturmstärke", heißt es aus Gmunden.

Die grünen Punkte zeigen die Sturmeinsätze Bild: LFK OÖ

Weitere Messwerte in Oberösterreich:

Wolfsegg: 91 km/h

Vöcklabruck: 83 km/h

Linz: 67 km/h

Wels: 81 km/h

Wachtberg/Steyr: 81 km/h

Rohrbach: 73 km/h

Ostermiething: 81 km/h

Ab Mittag erreichen die Böen ihren Höhepunkt, am Abend lässt der Wind nach. "Der Donauraum und das Mühlviertel sind am stärksten betroffen", sagt Meteorologe Alexander Ohms von der ZAMG. Von unnötigen Autofahrten wird abgeraten, Fußgänger sollten Parks und Wälder meiden. In der Nacht auf Freitag sollte der Sturm überall wieder abklingen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.