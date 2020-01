Wenn Beautys Seife und Schaum mit Charme verschmieren, dann ist Fasching

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

In ausgelassener Feierstimmung waren wieder einmal die Gäste beim traditionellen Maskenball des ASV Raika Behamberg Haidershofen. Obwohl Weihnachten schon längst vorbei ist, tanzten die Christbäume, der ASV Sportplatztrupp rückte mit Mann und Gerät an, die Aerobic Trainerin drillte ihre Untertanen, Beautys schmierten Seife und Schaum mit viel Charme herum und die Piratenbräute hielten Ausschau nach einem Käpt’n. Damit nicht genug verzauberten die Drag Queens die Männerwelt, der Haidershofner Bürgermeister versuchte sich beim Fensterln, die Behamberger Gemeindestube fühlte sich wia dahoam und die Royals präsentierten sich noch vor dem MEXIT vereint. Ob das eine gute Idee war, bleibt dahingestellt, jedenfalls war der Fasching in Haidershofen Partyband Stand UP bis in die Morgenstunden wieder überaus gut besucht.