Vorwärts war dem ersten Punkt nahe

Die Elf von Noch-Headcoach Andreas Milot, der in Zukunft wieder als Co-Trainer Daniel Madlener im Betreuerstab unterstützen wird, verlor zwar die Partie am Freitagabend 0:1, sie war aber gegen Gegner FC Wacker Innsbruck keineswegs chancenlos.

Ein Weitschuss von dem von einer Viruserkrankung genesenen Christoph Freitag in der 16. Minute hätte die Rot-Weißen um ein Haar in Führung gebracht. Das spielentscheidende Tor in einem Match auf Augenhöhe gelang aber den Tirolern durch Aydin (61.). Milot konnte nur mit der weiteren Punktelosigkeit nicht zufrieden sein: "Heute war der Vorwärts-Geist von der Tribüne auch auf dem Rasen zu spüren."