Vorwärts ist Favorit: Folgt morgen der fünfte Streich?

Der SK BMD Vorwärts Steyr hat sich nach dem Abstieg in die Regionalliga Mitte dort als bestes Heimteam mit weißer Weste, vorerst jedoch auch als schlechteste Auswärtself mit null Punkten etabliert. Morgen, Freitag, hat die Mannschaft von Trainer Markus Eitl die Gelegenheit, die Heimserie zu bestätigen. Gegner um 19 Uhr ist Aufsteiger ASK Klagenfurt, aktuell mit nur vier Punkten aus sieben Spielen Tabellenschlusslicht.

Zwölf Zähler aus sechs Partien lautet die Bilanz der Rot-Weißen. Vier Heimsiege mit je einem Tor Differenz sowie zwei Auswärtsniederlagen, ebenfalls mit je einem Tor Differenz, stehen zu Buche. Nun soll den Fans der fünfte Heimsieg in Folge serviert werden.

"Wir nehmen die Favoritenrolle an, das haben wir uns erarbeitet", sagt Eitl, "trotzdem wissen wir, was wir leisten müssen, um zu punkten. Wir müssen demütig bleiben und wie bisher hart arbeiten."

Einer der Erfolgsgaranten in den bisherigen Heimspielen war Hamza Ech Cheikh. Der 26-jährige Offensivspieler mit italienischem Pass hat vor Steyrer Publikum in jeder Partie getroffen und dabei vier der fünf Treffer erzielt. Trifft er neuerlich, dann dürfte die makellose Heimbilanz von Vorwärts kaum gefährdet sein. Denn zum Prunkstück der Rot-Weißen avancierte bis dato die Defensive rund um Tormann Valerian Hüttner mit nur einem Gegentreffer in allen Heimspielen.

"Wir wissen, dass unsere geringe Torausbeute früher oder später zum Problem werden könnte", sagt Eitl. Der Moment, an dem seine Elf in Führung gehe, lasse sie aktuell fast augenblicklich in den Sicherheitsmodus wechseln. Daher habe man die Spielpause mit dem verschobenen Auswärtsspiel beim WAC dazu genützt, eine Systemanpassung vorzunehmen.

Ein Erfolg wäre umso wichtiger, da es in der kommenden Woche gleich mit zwei Auswärtsspielen weitergeht: Am Dienstag müssen die Rot-Weißen zu den WAC Amateuren nach Wolfsburg, am Freitag folgt das Derby in Vöcklamarkt.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner