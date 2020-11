Vorwärts holte dreimal einen Rückstand auf

Viel Moral bewies der SK Vorwärts Steyr am vergangenen Freitag gegen den erklärten Lieblingsgegner Floridsdorfer AC aus Wien. Obwohl die Rot-Weißen im Heimmatch dreimal zurücklagen, blieben sie auch im fünften Aufeinandertreffen in der zweiten Liga gegen die Wiener ungeschlagen.

Echte Torchancen waren in dem trefferreichen Spiel in der Anfangsphase Mangelware. Etwas überraschend gingen die Gäste in der 33. Minute in Führung. Pünktlich mit dem Pausenpfiff erzielte Nico Wimmer nach einem Himmelfreundpointner-Eckball per Kopf den verdienten Ausgleich.

"Haben Charakter gezeigt"

Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel lag der FAC nach einem Eckball erneut in Front. Die Steyrer drängten auf den Ausgleich, der Alberto Prada in der 67. Minute per Elfmeter gelang. Die Freude bei den rund 450 Zuschauern in der EK-Kammerhofer-Arena an der Volksstraße währte aber nur drei Minuten, dann gingen die Wiener ein weiteres Mal in Führung. Mit Superreflexen bewahrte Vorwärts-Torhüter Bernhard Staudinger seine Mannschaft vor weiteren Gegentoren. In der 85. Minute erzielte Michael Drga schließlich per Kopf den Endstand zum 3:3.

"Die Burschen haben Charakter gezeigt und sind dreimal in die Partie zurückgekommen. Aber natürlich wären jetzt drei Punkte mal ganz wichtig", sagte SKV-Interimstrainer Andreas Milot. Am kommenden Sonntag, 8. November, steigt in Steyr das Derby gegen Blau-Weiß Linz. (rela)