Vorwärts-Geist mit Leben erfüllt

Der Coach und Berater ist Teil des Trainerteams des SKV. Vor allem Cheftrainer Markus Eitl war diese Personalie im Zuge seiner Bestellung für seinen gesamtheitlichen Ansatz ein Anliegen. Erste positive Effekte der Arbeit von Stefan Steininger sind bereits zu sehen. Ziel in den vergangenen Wochen war es, aus einer Mannschaft mit komplett neuen Spielern ein Team zu formen. So bekamen etwa alle Spieler aus Steyr einen Mitspieler zugeteilt, dem sie die Stadt zeigten. So formte sich aus einzelnen Spielern innerhalb kürzester Zeit ein Team, das ist bereits in der Kabine, aber vor allem auch auf dem Platz zu spüren. "Mir ist es wichtig, die Menschen zu verbinden. Ich möchte Trainer und Spieler befähigen, selber Lösungen zu finden", sagt Stefan Steininger.

