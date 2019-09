Von einem, der auswandert und den sozialen Absturz erlebt

Mit einer herbstlich bunten Mischung aus Musik, Theater und Kabarett starten die Amstettner Veranstaltungsbetriebe in die neue Kultursaison. Zu den Höhepunkten, die es in der Pölz-Halle zu erleben gibt, zählt ein Gastspiel Philipp Hochmairs. Der bekannte Schauspieler gibt solo eine dramatisierte Version des Kafka-Romans "Amerika" zum Besten.

Das Stück erzählt die Geschichte des Auswanderers Karl Roßmann, der Anfang des 20. Jahrhunderts und völlig anders als geplant einen großen sozialen Abstieg erlebt. Aufgeführt wird es am Samstag, 26. Oktober, am Nationalfeiertag also. Beginn ist – wie bei fast allen Veranstaltungen in der Pölz-Halle – um 19.30 Uhr.

Hier eine kleine Auswahl aus dem Programm, das AVB-Geschäftsführer Johann Kropfreiter für den Herbst erstellt hat:

Donnerstag, 19. September: Der Start in die neue Saison erfolgt mit einem Theaterstück nach George Orwells "1984". In den Hauptrollen sind Isabell Kott und Jacques Breuer zu sehen.

Freitag, 11. Oktober: Die Wiener Tschuschenkapelle feiert ihr 30-jähriges Bestehen, musikalisch und ausgelassen wie eh und je.

Samstag, 12. Oktober: Kammersängerin Angelika Kirchschlager begibt sich auf eine Liederreise. Begleitet vom Pianisten Robert Lehrbaumer gibt sie Werke von Dvorak, Schumann und Schubert zum Besten.

Mittwoch, 6. November: Top-Kabarettist Andreas Vitasek beschäftigt sich in seinem Programm "Austrophobia" mit Themen wie Heimat und Fremdsein, dem Älterwerden sowie der untoten Vergangenheit Österreichs.

Das gesamte AVB-Kulturprogramm findet man auf www.avb.amstetten.at. Die Auftritte der beiden Kabarett-Stars Thomas Stipsits und Viktor Gernot sind bereits ausverkauft.

