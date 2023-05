Vier Verletzte bei Pkw-Kollision in Sierning

Zu dem schweren Unfall war es am Sonntag, kurz vor 18 Uhr, an einer Kreuzung in Sierning (Bezirk Steyr-Land) gekommen. Laut Polizei wollte ein 18-Jähriger aus Neuzeug von der Trixmayrstraße nach links in die B122 einbiegen. Dabei übersah der junge Lenker den bevorrangten Pkw eines 51-jährigen Steyrers. Die Rettung brachte ihn und seine Mitfahrerinnen, 18 und 46 Jahre alt, ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr. Der 18-jährige Unfalllenker musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, auch für ihn endete der Sonntag im Krankenhaus.

