"Unser Personal ist an der Grenze der Belastbarkeit"

Mehr als hundert Ärzte, Pfleger und Verwaltungsmitarbeiter verschafften gestern mit einem Plakat-Flashmob vor dem Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr ihrem Ärger Luft. Sie riefen mit ihrer Aktion Ungeimpfte dazu auf, sich endlich den schützenden Stich setzen zu lassen, um das Gesundheitssystem zu entlasten.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Ein Appell, den Achim von Goedecke, Primar des Instituts für Anästhesiologie und Intensivmedizin, vollinhaltlich unterstützt: "Eine Impfquote von rund 56 Prozent in Oberösterreich reicht einfach nicht aus, um uns vor der nächsten Welle zu schützen. Unser Klinikpersonal ist längst an der Grenze der Belastbarkeit angelangt." Er fordert die Solidarität aller Bürger ein, sich impfen zu lassen. In Steyr seien wegen Corona aktuell zehn Prozent der OP-Kapazität gesperrt, Operationen müssten bereits verschoben werden.

Aktuell werden in Steyr vier Personen auf der Intensivstation behandelt, 23 Patienten liegen in Betten der Normalstation.