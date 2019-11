Tischtennis: Dietach Favorit für die 1. Bundesliga

Mit vier Siegen in vier Spielen konnte das Damenteam der SPG Honda Dietach bislang seine Leistung voll abrufen. In der letzten Frühjahrs-Sammelrunde der 2. Bundesliga haben die Dietacherinnen sogar die Chance in die 1. Bundesliga aufzusteigen. Dafür ist vor allem ein Sieg gegen Konkurrent SG Übelbach/Don Bosco 2 erforderlich. Die Chancen stehen gut, Dietach gilt als Aufstiegsfavorit. Top-Spielerin Adrienn Worischek ist in dieser Saison bislang ungeschlagen und führt gemeinsam mit Rosa Sauer von Übelbach/Don Bosco die Rangliste der Liga an. Das große Duell um den Aufstieg beginnt um 16 Uhr.

