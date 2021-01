SP regt gegen Coronavirus Luftfilter in Schulen an

Es habe lange gedauert, bis die Stadtregierung wenigstens Desinfektionsmittelspender in den Schulen bereitgestellt habe, bemängelt die SP. Die Schutzvorkehrungen hält Stadträtin Elisabeth Asanger (SP) auch weiterhin für nicht ausreichend, wenn Schüler wieder nach dem Lockdown in die Klassenzimmer dürfen. Sie fordert konkret, dass auch CO2-Messgeräte angeschafft und in den Schulen der Stadt Luftfilter mit UV-Lichtbestrahlung installiert werden. Die Finanzierung solle direkt durch die Gemeinde erfolgen. "Über die Luftfilter habe ich mich persönlich mit Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler ausgetauscht, der diese bereits im Einsatz hat und sie absolut weiterempfehlen kann", sagte Asanger. Die Luftfiltergeräte würden auch die Aerosole unschädlich machen, über die sich die Viren in der Luft ausbreiten könnten. Keine Hilfe sieht Asanger bei der VP-Rathausmehrheit: "Auch wenn die VP hier weiter keine Gesprächsbereitschaft zeigt, bleiben wir hartnäckig." Die VP bestreitet vehement Versäumnisse beim Schutz vor Corona. ( feh)

