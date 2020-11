Sonne pur am Kürnberg

Es ist ein Anblick, der an Tagen wie heute, wo hinunter ins Tal kaum ein Sonnenstrahl dringt, umso mehr zu genießen ist. OÖN-Leser Gerhard Jungwirth aus Stadt Haag hat uns dieses Foto geschickt, das er heute am Kürnberg aufgenommen hat. Der Blick reicht weit übers Alpenvorland bis hinein zu den ersten Alpengipfeln. Während der Tag etwa in Steyr heute grau in graun in Nebel gehüllt war, trübte ein wenig oberhalb kein einziges Wölkchen den Himmel.

